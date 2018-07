Paziente in cura psichiatrica uccide compagno di stanza a pugni

Un uomo di origini africane è stato colto da un raptus di follia e ha ucciso a pugni un 77enne di Falciano del Massico, un paese del casertano. L’omicidio è avvenuto presso il servizio di Prevenzione, Diagnosi e Cura (Spdc) dell’ospedale di Sessa Aurunca. Secondo le prime ricostruzioni l’extracomunitario si sarebbe scagliato contro Luca Toscano, classe ’41 sebbene non sia ancora chiara l’esatta dinamica e i motivi che hanno spinto l’uomo di colore a uccidere.

La struttura dove è avvenuto l’omicidio ospita pazienti con problemi psichiatrici e alcuni uomini del personale medico sono rimasti feriti nel tentativo di bloccarlo. Toscano, molto conosciuto nel suo paese, si è preso cura per anni dei pazienti dell’ospedale di Sessa, dove lavorava da tempo e dove si trovava ora ricoverato.

Non ancora resa nota invece l’identità dell’omicida che è poi stato sedato non senza pochi problemi per placare la sua folle ira. Sul posto sono intervenuti i militari delle pattuglie radiomobile di Sessa Aurunca e delle stazioni di Cellole e Baia Domizia. Qualche militare è rimasto contuso per bloccare l’aggressore. L’immigrato era stato portato ieri nella struttura di accoglienza da alcuni agenti della polizia che lo avevano trovato in strada in forte stato di agitazione. L’uomo, privo di documenti al momento del ricovero. Sono in corso indagini.