Ragazze scomparse in provincia di Fermo: si chiamano entrambe Gaia

Gaia Maria Perasso e Gaia Fiorentini, entrambe 17enni, sono scomparse venerdì sera alle 20:00 dal camping Mirage di Marina di Altidona (Fermo). Le due amiche originarie di Fidenza, in provincia di Parma, erano in vacanza con i genitori di una delle due. La Prefettura invita chiunque abbia informazioni a contattare il 112.

I genitori di Gaia Fiorentini hanno lanciato un appello dai microfoni del TG3 Marche.

Le indagini sono coordinate dal commissariato di Fermo, che ha avviato la procedura per i minorenni scomparsi. Diverse segnalazioni, attualmente al vaglio delle forze dell’ordine, sono arrivate tramite social network e telefonate.

Il cugino di una delle ragazze ha diffuso un appello tramite Facebook: “Ieri pomeriggio (29/06/2018) due ragazze di diciassette anni, sono SCOMPARSE presso il campeggio “Mirage” (Contrada San Biagio 63824, Marina di Altidona (FM) nelle Marche. Una delle due è mia cuginetta: entrambe si chiamano Gaia, e vivono in provincia di Parma. I genitori di una delle due ragazzine, con cui si trovavano in vacanza, si sono accorti della scomparsa alle ore 20.00 di ieri sera. Stamattina è stata fatta la denuncia in questura dai genitori, ma le ragazze ancora non si vedono. Vi autorizzo a divulgare le foto su tutti i mezzi di comunicazione che vi sono possibili. Il vostro supporto è fondamentale. Vi prego, qualora avvistaste le due ragazzine di chiamare il numero 368552555. G R A Z I E”.