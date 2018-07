Niccolò Bettarini: 4 fermi per l’aggressione al figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini

Nella notte sono arrivati 4 fermi per l’aggressione a Niccolò Bettarini, il figlio 19enne della conduttrice televisiva, Simona Ventura e dell’ ex terzino di Fiorentina e Sampdoria, Stefano Bettarini. Tra i fermati ci sono Davide C., 29 anni con diversi precedenti penali, Alessandro F., 24, legato all’estrema destra, ‘Lealtà Azione’, agli ‘Irriducibili’ dell’Inter e ai tifosi della curva dell’Hokey Milano, e altri due giovani albanesi di 23 e 29 anni. Sono tutti accusati di tentato omicidio.

Il giovane figlio della nota coppia è stato aggredito nella notte di domenica scorsa, davanti alla discoteca Old Fashion, vicino alla Triennale, probabilmente con un coltello o un cacciavite, undici volte alla pancia, una volta alla mano e una al braccio.

Niccolò Bettarini

La Polizia è riuscita ad arrivare ai quattro fermati grazie alle testimonianze dei ragazzi presenti davanti alla storica discoteca milanese e alle immagini recuperate dalle telecamere di videosorveglianza interne ed esterne al locale. Un amico ha detto agli agenti della Squadra mobile e della Volante in questura a Milano che gli aggressori ‘sembravano animali’, mentre un altro ragazzo ha spiegato: ‘Li ho riconosciuti, tre di loro sembravano drogati, hanno 30-40 anni, uno aveva gli occhi azzurri. Spero che in galera ci stiano anni’. Sono bastate poche ore di ricerche e i 4 sono stati fermati e subiti condotti in Questura, dove sono stati interrogati fino a notte fonda. Poi il pm Elio Ramondini, che coordina le indagini condotte da Volanti e Squadra mobile, ha firmato i mandati di fermo.

Niccolò sta meglio

Nel frattempo i genitori di Niccolò fanno sapere che si sta riprendendo bene. ‘Stanotte è arrivata la telefonata che nessuna mamma vorrebbe mai ricevere. Per fortuna Niccolò è fuori pericolo’, aveva dichiarato mamma Simona. Il giovane era stato portato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Niguarda. La prognosi è riservata ma è fuori pericolo: ‘Sarà sottoposto a un intervento chirurgico con ogni probabilità lunedì mattina per la ricostruzione di un tendine dell’avambraccio’.