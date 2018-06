Rom restituisce un portafoglio con 2000 euro trovato in strada

Una donna romena ha consegnato nelle mani della polizia un portafoglio smarrito pieno di banconote che aveva trovato poco prima per strada. All’interno del portafogli c’erano quasi 2000 euro, 1920 euro per la precisione, in contanti. A rendere nota la vicenda è stato il commissariato San Paolo di Roma, ai cui uomini era stato affidato l’oggetto smarrito contenente il denaro.

Dopo aver rinvenuto l’oggetto per terra, la donna ha attirato l’attenzione della pattuglia di poliziotti che stavano passando nei paraggi.

Grazie ai documenti presenti all’interno del portafogli, gli agenti sono risaliti al proprietario del portafogli smarrito.

Una volta rintracciato, i poliziotti gli hanno potuto restituire il denaro e tutto il resto che era contenuto nel portafogli smarrito per le strade della Capitale.