Parto improvviso in casa: il padre fa nascere suo figlio con l’aiuto del 118 al telefono

Gabriele è nato non soltanto grazie alle forze della sua mamma, ma con l’aiuto prezioso del suo papà. La vicenda a lieto fine è accaduta a Gropello Cairoli, in provincia di Pavia: la donna all’ottavo mese di gravidanza, ha improvvisamente iniziato ad avere le contrazioni, il marito ha immediatamente chiamato il 118, ma nel mentre che stava arrivando l’ambulanza la situazione è precipitata e così l’uomo ha dovuto aiutare la compagna a partorire direttamente in casa con l’aiuto dei volontari del 118 al telefono. Il piccolo e la mamma stanno bene.

Il papà di Gabriele si è armato di tutto il suo coraggio e si è improvvisato ginecologo: con il supporto di un operatore del 118 di Pavia che al telefono gli suggeriva come agire, ha portato alla luce il piccolo senza alcuna complicazione. E’ nato di 3 chili e sta benissimo, anche la mamma è in buone condizioni. Entrambi sono poi stati portati in ambulanza presso il reparto di ostetricia del Policlinico San Matteo. Il neo papà è stato subito messo dinanzi a un’ardua prova e si può senz’altro dire che l’abbia superata a pieni voti.

