Studente scrive su Facebook prima di uccidersi: ‘ciao a tutti’ e poi si toglie la vita

Un messaggio criptico su Facebook e poi la straziante notizia. Gianmarco De Santis un 26enne salernitano in Erasmus si è ucciso tra la notte di domenica e le prime di lunedì a migliaia di chilometri da casa in Spagna.

Un post su Facebook che certo era di eloquente delusione per qualcosa che lo aveva destabilizzato ma che di certo non poteva far pensare ad un gesto così estremo. “Ciao a tutti” il post pubblicato con un cuore ed uno status con l’emoticon “che schifo” per dire che in quel momento si sentiva così.

Il ragazzo si trovava sulla costa spagnola, a qualche chilometro da Tarragona e per il momento non si sa nulla sulle ragioni che lo hanno spinto a togliersi la vita. La notizia del suicidio di Gianmarco è circolata nella mattina di lunedì, da alcuni ex compagni di classe dello scientifico Da Procida a Salerno. Numerosi i commenti giunti sul suo ultimo status dopo che è circolata la voce.