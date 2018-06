Neomamma si suicida in ospedale dopo aver allattato il figlio

Ha voluto farla finita così. Lei che ha dato al mondo una nuova vita si è tolta la sua. E’ salita al sesto piano per allattare il figlio nato da pochi giorni, poi la tragedia. Ha aperto la finestra di un ballatoio e si è lanciata. E’ dramma al San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno l’ospedale dov’era ricoverata la neomamma che lo scorso venerdì aveva dato alla luce un bambino e che si è poi suicidata.

La giovane di 26 anni ha compiuto il clamoroso gesto dopo essere stata nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale. Sotto choc medici, infermieri e le persone che hanno assistito alla scena. Sembra che la neomamma fosse in buone condizioni di salute. Si ipotizza una depressione post-partum sebbene non ci siano fonti per poter accertare una causa piuttosto che un’altra.

Venerdì scorso la donna aveva scritto un post su Facebook, un post carico di voglia di vivere: “La vita a volte ti mette a dura prova. Ma io e te come facciamo da tanti anni insieme, tenendoci mano nella mano, affrontiamo tutto con coraggio e andiamo avanti…sfidando ogni ostacolo! – questo il testo – Oggi siamo diventati genitori, la vita ci ha premiato e i miracoli esistono – prosegue il post – Benvenuto al mondo piccolo scricciolo di mamma e papà.“