Grottammare, fa il bagno e perde la memoria: ricoverato

Malore per un uomo di 65 anni in spiaggia a Grottammare: il signore ascolano aveva appena fatto un bagno in mare, poi sul bagnasciuga si era dilettato in un paio di flessioni, a quel punto improvvisamente ha perso la memoria. E’ successo ieri nel pomeriggio: l’uomo si è reso conto di non ricordare più nulla delle ore immediatamente precedenti. Si è sentito completamente smarrito.

In quel frangente l’anziano è stato soccorso da alcuni bagnanti e riaccompagnato a casa, ma dopo qualche ora è tornato in spiaggia e si è diretto dal titolare dello stabilimento balneare per chiedere informazioni e cercare così di ricostruire quanto avvenuto poco prima.

Proprio in quel momento il 65enne ha incontrato il governatore della Misericordia Alessandro Speca, che dopo aver ascoltato le sue parole e aver osservato per qualche minuto il suo comportamento ha deciso di chiedere immediatamente l’intervento del 118. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale per effettuare alcuni accertamenti: per il momento non si hanno ulteriori informazioni sul suo stato di salute.