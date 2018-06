Borseggiatrici in metro, stazione Spagna a Roma chiusa 20 minuti

Quattro giovani nomadi sono state bloccate questa mattina su una carrozza della linea metropolitana A di Roma intente a borseggiare i pendolari. A lanciare l’allarme una passeggera che si è accorta delle mal intenzioni delle donne. Allertati i militari dell’Esercito impegnati nella Operazione Strade Sicure, comandanti dal Generale di Brigata Paolo Raudino, hanno bloccato il convoglio che è rimasto fermo circa 20 minuti.

Erano passate da poco le 9.30 del mattino quando il grido “Aiuto, ci sono delle borseggiatrici in metro” ha fatto scattare l’allarme. A fermare il treno sono stati quindi i soldati che presidiavano la stazione Spagna. I militari hanno bloccato le quattro giovani borseggiatrici. Erano tutte prive documenti. E’ stato quindi richiesto l’intervento dei Carabinieri della Compagnia Roma Centro. Interrotta la linea dalle 9:36 alle 9:56 nella tratta Battistini-Re di Roma (in direzione Anagnina), le forze dell’ordine hanno poi portato le quattro ragazze (tutte giovani nomadi) in caserma per essere identificate. La linea A ha poi ripreso progressivamente il servizio.

#info #atac - METRO A: servizio momentaneamente sospeso nella tratta Battistina-Re di Roma, solo in direzione Anagnina (intervento Forze dell'Ordine stazione Spagna) #roma — infoatac (@InfoAtac) June 25, 2018

