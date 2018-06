Elisa Girotto è morta a 40 anni: la lettera commovente del marito

Elisa Girotto di Spresiano, in provincia di Treviso, è morta a 40 anni in seguito a un carcinoma al seno incurabile. Qualcuno ricorderà la sua storia che aveva commosso il web: lei, che aveva scoperto di essere malata poco dopo aver dato alla luce la sua bambina, aveva deciso, visto che sapeva che il tempo a sua disposizione stava per scadere, di comprare 18 regali per i futuri compleanni della figlia. Il marito, sposato in agosto del 2017, ha postato sui social una lunga lettera commovente in cui rinnova il suo amore verso la donna.

La lettera è stata letta poi da Giulia Michelini anche nella trasmissione televisiva Amici, condotta da Maria De Filippi, andata in onda sabato 21 aprile 2018.

Ed ecco il post scritto dal marito di Elisa:

Non posso più svegliarmi con te

Non posso più pranzare con te

Non posso più cenare con te

Non posso più dormire con te

Non posso più ridere con te

Non posso più piangere con te

Non posso più giocare con te

Non posso più litigare con te

Non posso più fare pace con te

Non posso più cantare con te

Non posso più camminare con te

Non posso più brindare con te

Non posso più viaggiare con te

Non posso più sentire il treno con te

Non posso più fare progetti con te

Non posso più sognare con te

Non posso più addobbare l’albero di Natale con te

Non posso più crescere con te

Non posso più crescere Anna con te

Non posso più accarezzarti

Non posso più toccarti

Non posso più sfiorarti

Non posso più baciarti

Non posso più stringerti

Non posso più abbracciarti

Non posso più parlarti

Non posso più ascoltarti

Non posso più regalarti tulipani

Non posso più guardarti negli occhi

Non posso più tenerti la mano

Non posso più darti il bacio della buonanotte

Non posso più rimboccarti le coperte

Non posso più dirti “ci vediamo dopo”

Non posso più dirti “ti amo”

Non posso più dirti “scusa”

Non posso più dirti “grazie”

Non posso più dirti “forza Eli, ce la faremo”

Ma posso ancora amarti.

Insieme. Per Sempre”.

#persempreinsieme A post shared by Elisa Girotto (@elisag77) on Aug 19, 2017 at 6:31pm PDT