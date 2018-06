Savignano: muore nel sonno a 15 anni, probabilmente per un malore

Tragedia a Savignano: una ragazza di 15 anni, Licia Sighinolfi, è morta nel cuore della notte mentre stava dormendo. Si ipotizza che la giovane non si sia nemmeno accorta di cosa le stesse accadendo. Al momento si parla di ‘morte naturale’: probabilmente all’improvviso è sopraggiunto un malore che ha causato il decesso. Tuttavia per poter conoscere le reali cause della morte bisognerà attendere gli esiti dell’autopsia.

A trovare Licia priva di vita pare sia stata la madre, ieri intorno alle 8 di mattina: si era avvicinata al suo letto per svegliarla come ogni giorno affinché andasse a scuola, ma quella volta la figlia non ha risposto. La donna in preda al panico ha immediatamente chiamato il 118, ma quando sono intervenuti i volontari della Croce Rossa non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 15enne. Subito dopo sono sopraggiunti nell’abitazione i Carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi di routine in questi casi. L’ambulanza ha invece lasciato l’abitazione senza alcun paziente a bordo: il corpo di Licia è stato successivamente recuperato e trasportato a Modena, presso la struttura di Medicina Legale dove verrà eseguita l’autopsia.

Lo shock di Savignano e il cordoglio del Sindaco

Oltre allo shock per i familiari, la morte di Licia ha sconvolto gli amici e i tanti concittadini che la conoscevano. In serata è arrivato anche un comunicato del sindaco nel quale ha espresso tutto il suo cordoglio: ‘A fronte di una tragedia di tale portata, non vi sono parole che possano esprimere il dolore e lo sgomento della nostra comunità per il decesso di Licia Sighinolfi, una giovanissima ragazza che aveva dinanzi a sé una vita intera. Tutto il personale dell’amministrazione comunale si associa in un abbraccio ai famigliari con i quali forte è il legame per ragioni professionali e per l’impegno di questi nel volontariato. Una raccomandazione alla sorella minore di Licia: fatti forza, questa è una situazione dolorosa da affrontare, ma tu che sei vicesindaco del Consiglio comunale dei Ragazzi hai la forza necessaria e puoi confidare sull’appoggio dei tuoi amici di scuola, che ti hanno riconosciuta loro rappresentante, ed il mio personale’.