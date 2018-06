Gatto chiude i padroni fuori dall’auto, è accaduto sull’A1

Una di quelle storie che fanno sorridere anche se ad esserne protagonisti sa di simpatica scocciatura. Intorno alle 20.30 dello scorso martedì sera dopo ore di viaggio in macchina una giovane coppia di stranieri si era fermata nell’area di servizio di Badia al Pino Ovest lungo l’Autostrada del Sole. I due si stavano sgranchendo un po’ le gambe e hanno liberato i loro gatti dai trasportini che avevano all’interno dell’auto sui sedili. Da lì il colpo di scena. Mentre le chiavi erano rimaste inserite nel cruscotto uno dei due gatti ha azionato la chiusura centralizzata. Frittata fatta.

uno scatto durante l’intervento dei vigili del fuoco / Ansa

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per sbloccare le portiere senza danneggiare il veicolo e far riprendere il viaggio alla coppia di turisti stranieri che si stavano recando a Roma. Il loro viaggio è stato tardato dall’imprevisto, ma come si suol dire, tutto è bene quello che finisce bene.