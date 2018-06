Scomparsa una ragazza di 15 anni, l’appello della mamma sui social

“Caren é scomparsa da ieri per chi la vedesse chiami i carabinieri di Cesenatico Cesena o Santarcangelo grazie“. Questo l’appello su Facebook lanciato da Milena, la mamma di Caren. La ragazzina 15enne si è allontanata da venerdì scorso assieme ad un ragazzo e da allora non si hanno più notizie di lei.

La famiglia è molto preoccupata e tramite il messaggio sul social della madre si chiede di avvisare le forze dell’ordine nel caso di avvistamento. L’immagine della ragazza condivisa su Facebook è quella in copertina. La minorenne negli ultimi tempi avrebbe attraversato seri problemi personali e questo aumenta lo stato d’ansia e di angoscia. Dalle prime segnalazioni la minorenne sarebbe stata vista da sola in viale Roma, nel centro di Cesenatico, anche sabato sera, ma sino ad ora non vi sono riscontri.