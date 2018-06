Padova, volano in strada 1200 euro: il traffico va in tilt ed è caccia alle banconote

Capita di vedere scene del genere nei film oppure in qualche strano sogno, eppure questa volta è successo realmente in provincia di Padova: improvvisamente, intorno alle 9.30 di mattina, una donna ha iniziato a disperdere inconsapevolmente banconote dalla borsa. Complice il vento, poco alla volta, il denaro ha iniziato a volare lungo la statale del Santo, a contra’ Rialto di Caposampiero. Non appena i passanti, gli automobilisti e anche i negozianti sono stati ‘accarezzati’ dalle banconote in volo, si sono apprestati a recuperarle. Non però per intascarsele, come verrebbe facile pensare, bensì per restituirle alla legittima proprietaria.

Davanti a un’autentica pioggia di denaro, i cittadini di Rialto di Caposampiero hanno saputo dimostrare il proprio altruismo recuperando moltissime banconote delle 1200 euro disperse. D’un tratto alla raccolta iniziano a partecipare anche gli automobilisti, che fermando i propri veicoli, hanno letteralmente mandato in tilt il traffico. Improvvisamente la statale si è trasformata nella scena di un film fantasy, in cui dal cielo piovono denari, anziché gocce d’acqua. Incredibilmente alla fine la donna è riuscita a recupera l’intera cifra dispersa. La surreale vicenda si è chiusa con la signora che stravolta da quanto accaduto e comunque risollevata dall’aiuto ricevuto, è entrata in un negozio d’abbigliamento nelle vicinanze per riprendere fiato e lucidità.