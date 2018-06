Ciclista italiano, Danilo Celano, sfigurato dalla puntura di una vespa

Spiacevole imprevisto per il ciclista italiano Danilo Celano: è stato punto da una vespa che gli ha completamente sfigurato il volto. Come si può osservare chiaramente nelle immagini postate su Twitter dalla squadra Caja Rural – RGA, il suo occhio sinistro si è totalmente chiuso per colpa del gonfiore. L’atleta sarà costretto a saltare il Tour d’Occitanie e non potrà nemmeno assumere farmaci per lenire il gonfiore e il dolore, per evitare di introdurre nell’organismo sostanze dopanti.

Per il ciclista 28enne la sfortuna è stata doppia: non è stato soltanto punto dall’insetto, ha avuto subito dopo anche una violenta reazione allergica che ha generato l’enorme gonfiore. Nonostante ciò non potrà assumere cortisonici o altri medicinali proprio per evitare di alterare i valori degli esami del sangue.

Danilo Celano no podrá estar finalmente con sus compañeros en La @RouteOccitanie por un pequeño problema con un insecto que le impide montar en bici . ¡Pronta recuperación! pic.twitter.com/7Ua9ybte9N — Team Caja Rural-RGA (@CajaRural_RGA) June 13, 2018

Celano è stato ritirato dal team iniziale della sua squadra e sostituito dal ciclista spagnolo Antonio Molina. ‘Danilo Celano non sarà in grado di partecipare con i suoi compagni di squadra a La Route d’Occitanie perché un piccolo problema con un insetto gli ha impedisce di salire in bicicletta. Si sta già riprendendo’, ha scritto Caja Rural in un post su Twitter a corredo di una delle foto che mostrano l’occhio completamente chiuso dello sportivo italiano.

