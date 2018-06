Tentano di recuperare un pallone in mare e muoiono annegati

Due giovani originari del Gambia sono morti tentando di recuperare un pallone nel mare davanti a Catanzaro Lido, in Calabria. I due stavano giocando sulla riva quando il pallone è andato a finire in mare. Si sono tuffati per recuperarlo ma sono annegati, prima uno e poi l’altro. I due cadaveri sono stati recuperati solo diverse ore dopo, dopo essere stati avvistati dall’elicottero della Protezione civile regionale che ha fornito le coordinate alla Guardia costiera.

