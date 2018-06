Morta Luciana Alpi, la madre di Ilaria, la giornalista uccisa 24 anni fa

E’ morta a Roma Luciana Alpi, la mamma di Ilaria, la giornalista del Tg3 uccisa 24 anni fa, insieme al collega Miran Hrovatin, a Mogadiscio, in Somalia. Da diversi anni era malata, negli ultimi giorni era stata ricoverata in ospedale, poi le sue condizioni sono precipitate ed è deceduta. Aveva 85 anni e da 24 lottava ogni giorno per conoscere la verità sulla morte di sua figlia. Era diventata il simbolo della forza di combattere.

‘Non hai mai smesso di lottare per la verità e la giustizia per Ilaria. Era una combattente piena di dolore ma anche di forza e di dignità. Le volevo bene e l’italia le deve ora ancora di più l’individuazione degli assassini di sua figlia e dei loro mandanti’, ha scritto di Luciana il vicedirettore di Raiuno Andrea Vianello, in un tweet.

Quando la Procura aveva deciso di archiviare l’inchiesta sulla morte di Ilaria in maniera definitiva, Luciana ha fatto di tutto perché ciò non accadesse: ‘So di dover andare in Procura ma so anche che mi fa male. Capita ogni volta. Hanno mentito e continuano a mentire. Hanno solo bisogno di mettere una pietra su un caso che ancora brucia’, aveva dichiarato. ‘Sono stanca di illudermi. Ma farò di tutto perché l’inchiesta non finisca in archivio’, aveva annunciato in tribunale.

Luciana Alpi, nonostante fosse malata ormai da molto tempo, non aveva mai perso la sua voglia di lottare per la verità, tutttavia ultimamente le sue condizioni di salute erano peggiorate. Era stata quindi ricoverata nella clinica Ars Medica per una serie di controlli: i medici avevano deciso di operarla per impiantarle un pacemaker, ma poi la situazione è improvvisamente peggiorata e in soli cinque giorni se n’è andata. Il suo cuore non ha retto e i suoi occhi si sono chiusi prima che potesse scoprire la verità in un aula di giustizia, chi e perché ha ucciso sua figlia in un maledetto giorno di aprile a Mogadiscio.