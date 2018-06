Ancona: positivo all’HIV da 11 anni, aveva rapporti sessuali non protetti. Arrestato untore

E’ stato arrestato dagli agenti della squadra mobile un uomo malato di HIV che, pur essendo a conoscenza della sua condizione, volontariamente aveva rapporti non protetti con i suoi partner. L’indagine, a cui hanno lavorato gli uomini della Polizia di Stato di Ancona in collaborazione con il Servizio Centrale Operativo, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, è stata lunga ma ha permesso, infine, di portare in carcere l”untore’.

L’uomo con HIV arrestato ad Ancona era consapevole di essere affetto dal virus dell’immunodeficienza umana (l’agente responsabile della sindrome da immunodeficienza acquisita, ossia l’AIDS) da 11 anni

Nonostante la sua positività al virus, aveva rapporti sessuali con i suoi partner senza adottare alcuna precauzione.

Ora l’uomo si trova nel carcere di Ancona.