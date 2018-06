Milano: Sara Luciani scomparsa, suicida il fidanzato Manuel Buzzini

Non si hanno ancora notizie né tracce di Sara Luciani, 21enne originaria di Melzo, scomparsa da casa venerdì sera. La ragazza era uscita con il fidanzato Manuel Buzzini, 31 anni, che è stato ritrovato morto, impiccato nel cortile della casa in cui abitava sua nonna. I suoi abiti erano bagnati. Gli inquirenti hanno ritrovato anche il paraurti della sua auto, nei pressi del canale Muzzo, a Paullo. Da qui l’ipotesi che l’uomo si sia tolto la vita dopo un incidente, oppure che la sua morte sia la conseguenza di un omicidio-suicidio. Il ritrovamento del cadavere di Buzzini risale a sabato.

I sommozzatori dei vigili del fuoco e i carabinieri di Cassano d’Adda e Melzo (Milano) stanno cercando ancora la fidanzata scomparsa di Manuel Buzzini, la 21enne Sara Luciani. Le ricerche sono circoscritte, al momento, nella zona tra Truccazzano e Paullo, dove è stato rinvenuto il paraurti dell’automobile intestata al Buzzini, una Volkswagen Golf del 2006.

Milano, Manuel Buzzini trovato impiccato con abiti bagnati

Sulle cause del suicidio dell’operaio 31enne non si sa molto, gli inquirenti tendono ancora a non escludere alcuna ipotesi, si pensa che possa essere conseguenza di un omicidio, del femminicidio di Sara, per l’esattezza, ma finché la ragazza – o il suo corpo senza vita – non verrà ritrovata, non è possibile fare chiarezza. L’altra ipotesi è che il ragazzo possa averla fatta finita per il rimorso di una tragedia inevitabile, ad esempio la macchina è finita nel canale, la giovane fidanzata è morta e lui si è ucciso per la disperazione. Però il corpo non presenta ferite compatibili con un’eventuale caduta nel canale.

Ad ogni modo Buzzini è stato immortalato da una telecamera di sorveglienza mentre scavalca il cancello della casa dove vive la nonna e entra nel giardino. E’ lì che è stato trovato, impiccato, dalla stessa donna, che sabato mattina ha scorto il cadavere del nipote attaccato a una corda. Le scarpe ai piedi erano coperte di fango, il suo vestito era bagnato fino alla vita.

Non sono stati trovati biglietti o altri indizi, i giovano non avevano nemmeno i telefonini. Una vicina ha raccontato che i due erano molto affiatati, stavano insieme da inizio anno e sembravano felici insieme. Le ricerche, e il mistero, continuano.