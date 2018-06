Coppia di 90enni divorzia: ‘Mi hai tradito 52 anni fa’

Gli errori del passato sono un’ipoteca sul futuro. E anche in età avanzata la gelosia è un demone che può svuotare di significato decenni d’amore. Questa storia arriva da Caserta, dove la 92enne Francesca rassettando casa ha trovato le lettere d’amore che suo marito Angelo, oggi 96enne, negli Anni ’60 ha scritto ad una ragazza che gli ha fatto perdere la testa.

La storia è stata diffusa dall’associazione “Avvocati di strada” ed è stata raccontata dal Gazzettino di Modena. Proprio per l’eccezionalità dei protagonisti, l’associazione ha accompagnato l’anziana coppia nel cammino che li porterà alla separazione senza chiedere alcun tipo di pagamento.

Torniamo ad Angelo e Francesca: era il 1966, Angelo aveva 42 anni e con la moglie condivideva le gioie e i patimenti di una famiglia con tre figlioli. I due si erano conosciuti poco più che ventenni dopo la guerra, quando Angelo era un giovane militare originario di Pordenone. Francesca invece era una bresciana originaria di Caserta. L’incontro, il colpo di fulmine, il corteggiamento, le nozze. Dopo un matrimonio che sembrava felice nel 1975, a 53 anni, Angelo ottiene il congedo militare e la coppia si trasferisce a Modena. A Caserta invece fanno visite sporadiche, avendo anche un’altra casa.

Oggi tutto è finito per via di quella lettera di Angelo ad una certa Luisa, ragazza di molti anni più giovane che è stata segretamente amata nella metà degli Anni ’60. Francesca ha trovato la lettera in una vecchia scatola nella casa di Caserta.

Dopo 70 anni di matrimonio Francesca ha chiesto il divorzio, la domanda è già stata presentata al Tribunale Civile e all’Ufficio di Stato Civile di Modena.

Non è la prima volta che accade un evento simile: tempo fa la cronaca ha riportato il caso di Antonio e Rosa, 100 anni lui e 96 lei. Anche il loro amore è finito per un tradimento avvenuto decenni prima. In questo caso però, la traditrice è lei.