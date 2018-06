Nonno muore in un incidente stradale mentre va alla Comunione delle nipotine

Doveva essere un giorno di festa e invece un incidente stradale l’ha trasformato in un giorno di lutto. Il 77enne Mario Borghetto è morto in un incidente stradale mentre si stava recando in chiesa per assistere alla comunione delle nipotine. L’uomo era partito da Villorba, dove viveva, per raggiungere la chiesa di Camalò, insieme al marito di una delle sue figlie, 45 anni. Ad un certo punto, presso Povegliano, in provincia di Treviso, l’auto su cui si trovava l’uomo, guidata dal genero, ha cominciato a sbandare, finendo la sua corsa contro un albero.

“Le sue nipotine erano tutto per lui – ha raccontato commossa una vicina di casa della vittima – era un nonno molto premuroso e stava andando in chiesa per partecipare alla comunione di una di loro”.

Ma l’incidente ha stroncato la vita del nonno, per l’uomo di 77 anni non c’è stato niente da fare, è deceduto poco dopo l’arrivo dei soccorritori.

L’uomo alla guida, invece, è stato trasportato in ospedale con gravi ferite.

I fatti risalgono a domenica 6 aprile.