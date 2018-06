Allarme bomba nella metro di Roma, paura alla stazione Policlinico

“Ci sono state due esplosioni alla stazione Policlinico della metro di Roma”. Sono state molte le chiamate d’emergenza ricevute dal 112, numero unico per le emergenze (NUE). I passeggeri romani hanno segnalato due forti boati seguiti da fumo. Il NUE ha immediatamente attivato forze dell’ordine, pompieri e 118. I passeggeri fermi nella galleria della Linea B sono stati fatti scendere per camminare sui binari. Le forze dell’ordine hanno evacuato circa 1500 persone. Tre persone si sono sentite male e sono state portate via in barella.

“Dopo 20 minuti fermi al binario con i vagoni stracolmi – si lamenta una ragazza - ci hanno fatto evacuare camminando sul binario”.

“Ho sentito due esplosioni ho pensato a un attentato”, ha raccontato un ragazzo.

Ma dopo i primi rilievi la paura attentati è passata: si è appreso che si è trattato solo di un guasto alla linea aerea della metro. Il servizio è stato sospeso tra le stazioni Castro Pretorio e Monti Tiburtini.

Il disagio per i passeggeri romani è aumentato a causa del fatto che oggi è in corso anche lo sciopero dei trasporti.