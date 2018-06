Perde l’equilibrio coi tacchi troppo alti e fa cadere il figlio dal balcone: muore a 6 mesi

Drammatica vicenda in India, vicino a Mumbai: nella città di Kalyan, un neonato di 6 mesi è morto tragicamente precipitando dal balcone. Si trovava tra le braccia della mamma, Femida Shaikh, 23 anni: in occasione di un matrimonio aveva scelto di indossare un paio di scarpe dal tacco molto alto, soprattutto per le sue abitudini, improvvisamente ha perso l’equilibrio e nel tentativo di rimanere in piedi, ha mollato la presa del figlio, che ha fatto un volo di diversi metri. Il piccolo è morto poco dopo.

Secondo quanto riportato dal Sun, la giovane madre era appena rientrata da un matrimonio e con gli stessi abiti e le stesse calzature dal tacco vertiginoso della cerimonia si è diretta sul balcone con il figlio Mohammed in braccio. Quando ha perso l’equilibrio e la presa del piccolo, il neonato è precipitato per circa 5 metri, prima di schiantarsi al suolo. I soccorritori sono immediatamente intervenuti, ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare, è morto prima di arrivare in ospedale, a causa del grave trauma riportato alla colonna vertebrale.

L’ispettore di polizia Vijay Khedekar ha dichiarato al Mid Day News: ‘Abbiamo immediatamente raggiunto il punto dopo l’incidente e portato il bambino in ospedale, dove è stato dichiarato morto. La donna e i suoi parenti ci hanno spiegato cosa era accaduto. Abbiamo registrato un rapporto di morte accidentale e abbiamo consegnato il corpo alla famiglia’. Nessuna indagine quindi, le Forze dell’Ordine hanno archiviato il caso come incidente.