Donna è affetta da sclerosi multipla, le rubano la carrozzella motorizzata

Era l’unico strumento che aveva per muoversi liberamente nel suo quartiere. Per Flaminia, che vive con la sua bambina di 10 anni e un cagnolino, la sua carrozzella motorizzata contava molto. E nella notte tra sabato 2 e domenica 3 giugno qualcuno gliel’ha rubata. Flaminia è una giovane donna affetta da sclerosi multipla ed è seguita da un’assistente. Per lei, che vive una vita fatta di continue lotte per l’autonomia e di ostacoli della quotidianità, quello strumento per muoversi significava tantissimo.

“E’ stato come perdere le gambe una seconda volta” – racconta la donna – “sabato scorso” – prosegue – “ero tornata a casa di sera e avevo parcheggiato il mio scooter a 4 ruote nel palazzo come ogni giorno da 2 anni a questa parte. Domenica mattina, quando sono scesa con la mia carrozzella manuale per prendere lo scooter, ho avuto l’amara sorpresa. Lo scooter era sparito“.

Nel quartiere gli amici hanno organizzato una raccolta fondi per acquistare un altro scooter. In particolare evidenziamo quella lanciata su Facebook dalla giornalista e blogger di telodicelamamma.com Annarita Carbone: “Con il contributo di tutti stiamo cercando di raggiungere la cifra necessaria per ricomprarla. Circa 5 mila euro. Per favore fate una donazione, non importa quanto “