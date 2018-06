Palermo: 18enne perde il controllo della moto e muore

Fatale incidente a Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo: Cristian Taravella, un ragazzo di 18 anni, ha perso il controllo della sua moto Honda Sh 125 e si è schiantato sulla strada Statale 113 all’altezza di Buonfornello. Secondo le prime ricostruzioni dell’incidente, il giovane stava procedendo a una velocità troppo elevata. Inutili i tentativi di soccorso da parte dei volontari del 118, il giovane è morto sul colpo, a causa del violento impatto con un muretto al bordo della strada.

Cristian frequentava il liceo scientifico ‘N.Palmeri’ di Termini Imerese ed era un grande appassionato di sport. I suoi compagni di squadra, raggiunti dalla notizia, sono rimasti sotto shock. Uno di loro ha pubblicato un messaggio su Facebook: ‘Che brutta notizia. Ancora non ci credo. Eri davvero un bravissimo ragazzo. Molto umile nel tuo modo di fare, sopratutto un ragazzo educatissimo. Ripenso ai nostri momenti in allenamento. Quelle piccole battute che ci dicevamo, le tante battaglie che hai fatto anche tu con tutta la squadra. Mamma mia, non ci credo! Tutti noi della Polisposrtiva Lascari piangiamo per te, addio amico mio’.

Per Cristian è arrivato anche un messaggio da parte del sindaco Francesco Giunta: ‘A nome mio e della Città di Termini Imerese esprimo profondo dolore per la tragica scomparsa del giovane di Campofelice di Roccella che a causa di un incidente sulla SS 113 ha perso la vita. Ha frequentato il liceo scientifico Nicoló Palmeri e sino alla scorsa domenica ha partecipato attivamente all’iniziativa -We Love Termini- sfilando insieme a tanti altri giovani amici. Senza parole. Solo preghiere’.