Palermo: muore dopo un semplice intervento di ernia ombelicale

Nuovo potenziale caso di malasanità a Palermo: una donna è stata sottoposta a un ordinario intervento di ernia ombelicale ed è morta improvvisamente il giorno successivo. Il marito della donna, Gregorio Trucco, ha subito sporto denuncia, affinché vengano chiarite le cause del decesso e le eventuali responsabilità.

Nella denuncia l’uomo ha spiegato che alla moglie Rosa Biondo, hanno medicato la ferita quattro volte nell’arco della notte dopo l’intervento: ‘C’era sangue sul cerotto e l’infermiera fotografava quella medicazione e inviava le foto a qualcuno ma nessun medico dalle 20 in poi è venuto a visitare mia moglie’. Quelle foto secondo Gregorio Trucco erano dei potenziali campanelli d’allarme: forse qualcosa non era andato correttamente durante l’intervento.

‘Le mie figlie erano in stanza con mia moglie e l’hanno trovata tranquilla e io non mi sono mai mosso dal letto di mia moglie’, ha spiegato il marito alla Polizia. Verso sera la situazione ha iniziato a peggiorare: ‘Quelle medicazioni sono state fatte una dopo l’altra e hanno interessato anche i cateteri, ma solo in mattinata è arrivato un medico e un anestesista’. Ad un certo punto i sanitari hanno riportato Rosa Biondo in sala operatoria. Secondo Trucco la donna respirava male: ‘Alle 11,30 un medico è arrivato verso di me e mi ha detto che mia moglie era morta. Alla mia domanda sul perché mi è stato detto che aveva avuto un’emorragia perché lei si era tolta un drenaggio’.

Il marito non ha perso tempo e ha subito sporto denuncia alla Polizia: ‘Voglio tutta la verità, mia moglie aveva 54 anni’, ha dichiarato l’uomo evidentemente addolorato dall’improvvisa perdita.