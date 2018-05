Francesca Prosperi pallavolista abruzzese uccisa da una forma aggressiva di cancro

Il mondo della pallavolo abruzzese piange la comparsa di una giovane atleta promettente: Francesca Prosperi, 17 anni di Roseto degli Abruzzi (Teramo), è morta per colpa di una forma molto aggressiva di cancro. Da due anni la ragazza combatteva contro quel male che poco alla volta se l’è portata via, mentre era ricoverata all’Ospedale Santo Spirito di Pescara. ‘Saremo sempre insieme io, tu, mamma e papà, guidami da lassù e dammi la forza. Non dimenticherò mai tutto quello che hai saputo insegnarmi’, sono le emozionanti parole della lettera che il fratello Alessandro ha voluto leggere durante il funerale, svoltosi nella chiesa Santa Maria dell’Assunta di Roseto, in provincia di Teramo.

Al funerale, in chiesa c’erano tutti i compagni del liceo delle Scienze umane Saffo di Roseto, le compagne della squadra di pallavolo, i parenti e moltissimi amici, per darle l’ultimo saluto a Francesca. ‘Abbiamo pregato insieme, ci siamo affidati a nostro Signore in questi giorni, ma il tempo di Dio per la nostra amata Francesca è arrivato. Un tempo diverso da quello che siamo abituati a vivere qui nella terra, ora lei ci lascia il testimone e saprà darci la forza e la gioia per andare avanti nel nostro cammino’, queste le parole del parroco Pietro.

La notizia della scomparsa di Francesca Prosperi ha lasciato tutti senza parole, anche la Fipav, Federazione Italiana Pallavolo Comitato Territoriale Abruzzo Nord Ovest ha espresso tutto il suo cordoglio in un posto su Facebook: ‘Il CT Abruzzo Nord-Ovest si unisce nel dolore di questo giorno alla famiglia e alla Pallavolo Roseto per la prematura scomparsa dell’atleta Francesca Prosperi’.