Sofia muore a 23 anni mentre fa shopping: donati gli organi

Era a fare shopping col fidanzato al centro commerciale Le Bretelle di Padova quando all’improvviso si è accasciata ed è morta. Si è spenta così, a soli 23 anni, Sofia Ponchia, ragazza sportiva e che non aveva mai manifestato alcun segno di malessere.

Il fatto è accaduto domenica scorsa: Sofia è stata subito portata a casa, ma dal momento che non dava segni di miglioramento i suoi familiari hanno chiamato un’ambulanza. Trasportata d’urgenza in ospedale, si è aggravata e lunedì è spirata per quella che dai primi indizi parrebbe un’embolia polmonare. Le autorità sanitarie stanno svolgendo gli accertamenti necessari per stabilire le esatte cause della morte. I genitori di Sofia, in un estremo atto d’amore, hanno deciso per la donazione degli organi.

Sofia era appassionata di pallavolo, non aveva mai avuto alcun problema di salute e da pochi mesi lavorava presso un concessionario automobilistico di Vigorovea.

I funerali sono previsti per venerdì mattina alle 10:30 nella chiesa di Santa Rita a Padova. I genitori di Sofia hanno chiesto ai partecipanti di non portare fiori, ma di devolvere un’offerta alla Onlus Città della Speranza.