Roma, donna muore precipitando nella tromba dell’ascensore

Era sul pianerottolo del 6° piano, ha chiamato l’ascensore e quando la luce dell’interruttore è diventata verde ha aperto la porta ed è entrata nella cabina. Ma l’ascensore non c’era. E’ morta così una donna di 77 anni, della quale non si conoscono ancora le generalità, precipitando nella tromba dell’ascensore.

Il fatto è accaduto alle 15:30 di questo pomeriggio a Roma, in un condominio al civico 217 di viale Regina Margherita. Per recuperare il corpo sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Roma, con il supporto del nucleo Saf. Appurato il guasto tecnico che ha permesso alla porta di aprirsi nonostante l’ascensore non fosse al piano, i carabinieri stanno indagando per risalire ad eventuali responsabilità.