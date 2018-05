Grave incidente tra auto elettrica e SUV, muore star della musica latino americana

Nella notte di ieri, poco prima la 1.00, c’è un boato in viale Legioni Romane a Milano all’altezza del civico 27. Un’auto elettrica di un noto servizio di car sharing viene centrata in pieno da una Porsche Cayenne. Siamo nei pressi della fermata della linea rossa Primaticcio. Il tamponamento è grave. La piccola elettrica finisce addosso ad altre auto parcheggiate volando letteralmente contro altri 7 veicoli. Laura Paulina Calahorrano Quijo, famosa cantante sudamericana, viene trovata tra le lamiere. Viene liberata e trasportata d’urgenza all’ospedale San Carlo ma per lei non c’è più nulla da fare.

Famosissima soprattutto in Sud America, la cantante era spesso in Italia per esibirsi in festival e programmi. Stella della musica latino americana, la cantante ecuadoriana di 42 anni, era una vera star nel suo genere. Anche il conducente della Porsche, un italiano di 28 anni, è finito in ospedale, ma in codice giallo. La polizia di Milano è al lavoro per accertare la dinamica. Dai primi rilievi pare che i due veicoli viaggiassero nella stessa direzione di marcia e che l’auto elettrica a un certo punto abbia effettuato ‘un’inversione a U’. Una manovra azzardata che l’autista della Porsche non è riuscito evitare. L’impatto inevitabile ha scaraventando il mezzo dove a bordo c’era Paulina contro i veicoli in sosta. Il conducente dell’auto dove viaggiava la cantante, un 26enne, è solo rimasto ferito.