Firenze: muore un bambino di 8 mesi per meningite da pneumococco

Nuovo caso di meningite: un bambino di 8 mesi è morto presso l’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove era stato ricoverato d’urgenza. Il piccolo presentava febbre alta, rigidità fisica e difficoltà respiratorie, così i genitori hanno deciso di trasportarlo immediatamente al pronto soccorso, dove gli è stata diagnosticata una meningite da pneumococco.

I medici che hanno accolto il bimbo all’ospedale Meyer di Firenze lo hanno sottoposto a tutti i controlli del caso, per poi confermare la diagnosi di meningite da pneumococco. A quanto pare il piccolo era in regola con il calendario vaccinale. In base alla normativa sulle vaccinazioni obbligatorie, si somministrano dosi di vaccino contro lo pneumococco a 3 e 6 mesi con un richiamo successivo a 15 mesi. Tuttavia il bambino ha potuto contrarre comunque la meningite, poiché il vaccino non copre da tutti gli agenti patogeni che causano la patologia. La meningite pneumococcica peraltro, a differenza di quella meningococcica, non è contagiosa.

Secondo le informazioni diffuse, il piccolo era giunto in ospedale in condizioni disperate: i medici hanno fatto tutto il possibile per salvarlo, il bimbo ha lottato contro la malattia per 48 ore, ma purtroppo non ha avuto la meglio.