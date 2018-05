E’ morta la signora Carla, mamma di Massimiliano Allegri

Carla Danesi, la mamma del tecnico bianconero Massimiliano Allegri, è morta nella notte tra lunedì e ieri dopo aver lottato a lungo contro una tremenda malattia. Aveva 74 anni e le sue condizioni di salute, già precarie da diversi mesi non promettevano nulla di buono. Lascia anche il marito Augusto, portuale in pensione e conosciuto anche con il soprannome di “Agostino”, e l’altra figlia Michela, due anni più giovane di Massimiliano (50 lui, 48 lei).

La mamma, livornese, 74 anni, aveva lavorato prima come infermiera e poi in un’impresa di pulizie, dedicandosi infine alla famiglia e godendosi i successi del figlio lontano dai riflettori. Il funerale è stato celebrato a Milano in forma privata. Il feretro arriverà a Livorno tra oggi e domani, quando sarà portato al cimitero dei Lupi per la sepoltura.

Un grave lutto per il ct della Juventus fresco del suo personale quarto scudetto consecutivo ottenuto con i bianconeri. Una gioia spezzata da questo dolore di cui parlano solo gli amici più stretti: “Max è distrutto, si è chiuso nel silenzio“, dolore al quale ci uniamo e per il quale facciamo le condoglianze ad Allegri e alla sua famiglia.