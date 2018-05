Prima Comunione a Napoli con carrozza, cavalli e sbandieratori [VIDEO]

La comunione della figlia. Una bambina come tante altre, ma che potrà vantare un festeggiamento, con pre-celebrazione del sacramento che accompagna per la prima volta all’Eucarestia, a dir poco sfarzoso e pittoresco. Sbandieratori e carrozza dorata con cavalli sul Lungomare di Napoli. Una scena che in molti hanno filmato e che Selvaggia Lucarelli ha condiviso sul proprio profilo Facebook. A rilanciare il video ci hanno poi pensato il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e lo speaker Gianni Simioli de La radiazza di RadioMarte che si chiedono: “Chi ha autorizzato quel corteo nel lungomare pedonalizzato?“.

Borrelli e Simioli che non hanno potuto fare a meno di paragonare questo carosello allo stile dei festeggiamenti tipici mostrati ai funerali dei Casamonica a Roma: “Chiediamo alla Polizia municipale di verificare chi ha chiesto l’autorizzazione ad attraversare l’isola pedonale e, nel caso in cui, non ci fosse alcuna richiesta, accertare chi ha violato l’area vietata per capire se era solo un ‘capriccio’ di cattivo gusto o l’ostentazione di potere di una famiglia legata in qualche modo alla camorra”, hanno quindi aggiunto Borrelli e Simioli.

Il video mostra in maniera eloquente come sia stata effettivamente bloccata una strada per permettere il passaggio della carrozza trainata da cavalli, con un corteo di sbandieratori che la precedono. Una Prima Comunione da sogno. Sarebbe interessante capire chi si sia potuto permettere un simile sfarzo.