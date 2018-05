Trento: bambina di un anno cade dalla finestra del quarto piano e muore

Fatale incidente a Trento: una bambina di appena un anno è caduta dalla finestra del quarto piano dell’abitazione in cui viveva ed è morta sul colpo. La piccola è precipitata nel giardino della casa situata in via Caio Valerio Mariano: immediatamente sono intervenuti i soccorritori che hanno tentato di rianimarla, ma senza di fatto riuscire a salvarle la vita. Le sue condizioni erano estremamente gravi.

Secondo le prime ricostruzioni della tragica vicenda, accaduta nel quartiere di Piedicastello, nella zona ovest della città, la bimba si trovava nella sua camera da letto, a un certo punto si è sporta troppo dalla finestra, sbilanciandosi e cadendo rovinosamente nel vuoto. Nonostante la tempestività d’intervento dei soccorritori la piccola non ce l’ha fatta. Per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente sono al lavoro i Carabinieri.