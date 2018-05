Coppia muore il giorno prima di sposarsi: il funerale nella stessa chiesa del matrimonio

Una coppia originaria di Passos, nello Stato brasiliano di Minas Gerais, è stata travolta da un feroce destino: dopo aver preparato nei minimi dettagli il proprio matrimonio, il giorno prima della cerimonia i due promessi sposi, Luana Alves 36 anni, e Rodrigo Nogueira, 31 anni, sono morti in un terribile incidente stradale. Avrebbero dovuto promettersi amore eterno davanti a Dio alle 11.00 della mattina, ma in quella chiesa dove tutti gli addobbi erano stati posizionati al punto giusto non sono mai arrivati vivi. Il fatto ancor più beffardo è che vi hanno svolto i funerali.

Secondo le ricostruzioni della Polizia l’auto dei promessi sposi si è scontrata frontalmente con un altro veicolo mentre stava tentando un sorpasso su una strada a scorrimento veloce. La giovane sposa è morta sul colpo, mentre il futuro marito è stato trasportato con la massima urgenza in ospedale, dove è morto poco dopo. Le sue condizioni erano infatti apparse sin da subito disperate. Anche la donna alla guida dell’altro veicolo è deceduta nel violento scontro. La famiglia, alla notizia dell’improvvisa scomparsa della coppia, è rimasta sotto shock: i parenti hanno voluto che l’ultimo saluto ai due fidanzati fosse celebrato il giorno successivo nella stessa chiesa dove avrebbero dovuto dichiarasi amore eterno.