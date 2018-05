Frosinone: carabiniere picchiato da migrante all’Ufficio Postale

Una foto shock sta facendo montare rabbia e indignazione: un carabiniere privo di sensi, steso a terra sul marciapiedi, appena fuori dall’Ufficio Postale, con la faccia rivolta verso il basso. L’uomo è in età matura, sul capo una capigliatura rada e canuta. Questa scena è il risultato del pestaggio subito a Frosinone dal carabiniere Michele De Filippo ad opera di un migrante nigeriano.

I fatti sono avvenuti di fronte all’ufficio postale di via delle Fosse Ardeatine, dove il richiedente asilo nigeriano Harmony Gousent, ospitato presso una parrocchia locale, è li per ritirare dei soldi. Il conto però è in rosso e l’uomo inizia ad inveire contro il personale delle Poste. Il migrante, in piena agitazione, inizia a prendere a calci la vetrata dell’ufficio e il direttore chiama i Carabinieri. E’ qui avviene la brutale aggressione. Il nigeriano sferra un gancio e stende uno dei carabinieri, colpito brutalmente all’altezza dell’orecchio sinistro.

E non è finita: l’uomo poi si allontana per andare a raccogliere una spranga di ferro lì vicino. Nel frattempo l’arrivo di una seconda pattuglia impedisce che la situazione degeneri ulteriormente. Alla vista degli altri militari, Gousent prova a fuggire, ma viene immobilizzato. L’uomo è in arresto per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Per il carabiniere ferito, 25 giorni di prognosi.

L’immagine di Michele De Filippo steso a terra è stata pubblicata su Facebook dal coordinatore della Lega di Frosinone, Mimmo Fagiolo.