Il pedagogista che aiuta i bambini con massaggi hot alle mamme

Un pedagogista decisamente fuori dagli schemi quello che ‘curava’ i bambini a Palermo e che hanno prontamente smascherato Le Iene grazie all’aiuto di una mamma coinvolta in una vicenda che ha a dir poco dell’assurdo. Con le telecamere nascoste, la troupe del programma di Mediaset, ha ripreso una particolare tecnica di rilassamento che l’uomo applicava. La malcapitata donna considerata “molto stressata” necessitava secondo lui di un massaggio molto particolare. Ma naturalmente la mamma non si aspettava un metodo così invasivo. Anche perché dal pedagogista era andata per il figlio affetto da dislessia.

“Ho previsto una serie di incontri col bambino, poi per la mamma ho inserito una serie di massaggi, così potrà distendersi e fare da supporto a suo figlio“. Il tutto era iniziato così, con il pedagogista che spiegava alla madre quale doveva essere l’iter per curare suo figlio. Peccato che dopo il primo incontro, raccontato poi dalla donna minuziosamente all’inviato de Le Iene, la mamma abbia capito subito che tipo di massaggi il furbo signore le stava applicando.

Crema spalmata sulle gambe, palpeggiamento sui glutei, via gli slip, e una bella serie di toccatine qua e là con insistenza con la donna prima a pancia in giù, poi a pancia in su.

Autentici palpeggiamenti delle parte intime con tanto di lavande vaginali e anali. Quando viene inchiodato dall’intervento della troupe de Le Iene l’uomo tenta di giustificarsi in maniera banale e ridicola: “Non c’è una prescrizione medica, il mio intervento è legato all’idea che il massaggio possa servire a rilassare la signora perché è molto stressata“. Un sicuro “aiuto” alla dislessia del figlio, come no…