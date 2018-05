Abusa della figliastra per 5 anni: 40enne arrestato in provincia di Avellino

In provincia di Avellino, nel Comune di Quindici, un uomo di 40 anni è stato arrestato per aver abusato sessualmente della figliastra per 5 anni. Il patrigno è attualmente rinchiuso nel carcere di Avellino ed è accusato di aver commesso atti persecutori, minacce, violenze sessuali nei confronti della figliastra.

La terribili violenze psicologiche e fisiche nei confronti della ragazza si sarebbero perpetrare per diversi anni, precisamente dal 2012 al 2017. Dopo una lunga attività investigativa l’uomo è stato arrestato dai Carabinieri, che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Avellino. Dalle indagini condotte dai militari dell’Arma è emerso che il patrigno praticava non solo pressioni psicologiche ma anche violenze sessuali nei confronti della giovane. L’uomo attualmente è rinchiuso nel carcere di Avellino e dovrà rispondere dei reati di violenza sessuale e psicologica.