Ritirati seggioloni in legno pericolosi in vendita da Amazon e Argos

Il seggiolone in legno Koo-di-Duo in vendita su Amazon e Argos è stato ritirato dalla vendita poiché ritenuto pericoloso. L’avviso è stato diramato dopo la segnalazione di quattro episodi in cui i piedi su cui poggia il sedile si sono rotti facilmente. Per l’incolumità dei bimbi si consiglia immediatamente a chi ha già acquistato tale prodotto di non usarlo.

Dopo le iniziali segnalazioni di rottura presso il produttore, sono stati fatti alcuni accertamenti dai quali è emerso che la plastica che si trova nel punto dove piedi e sedile si incontrano può facilmente spaccarsi, rendendo di fatto il seggiolone molto pericoloso per i bambini che, una volta seduti potrebbero cadere provocandosi lesioni anche gravi.

I lotti del seggiolone interessati dal ritiro sono stati venduti tra luglio 2017 e aprile 2018 e hanno il codice KD430 / 02-3AH-SS.

Coloro che avessero acquistato il seggiolone in legno Koo-di-Duo possono controllare il codice del lotto sull’etichetta posta nel retro della sedia.

In caso di dubbio è possibile contattare i produttori al numero 01384 298531. Se la sedia difettosa riporta i codici che vi abbiamo segnalato, il servizio clienti darà ulteriori informazioni su come ottenere un rimborso o una sostituzione del prodotto.