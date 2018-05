Muore a 21 anni di tumore al polmone: stroncato in soli tre mesi

Alberto Gattel aveva 21 anni, viveva a Maserada sul Piave e sognava di laurearsi in geofisica all’Università di Bologna. Purtroppo il destino gli ha riservato una morte precoce: a 21 anni è stato stroncato in soli tre mesi da un tumore al polmone. La massa cancerosa è stata scoperta nel mese di febbraio e mercoledì pomeriggio Alberto si è spento presso il reparto di oncologia del Ca’ Foncello, dove si trovava ricoverato da una decina di giorni.

Il tumore di Alberto Gattel è stato scoperto quando ormai era in uno stadio avanzato, per lui non c’era alcuna speranza di cura. La diagnosi è arrivata lo scorso febbraio, quando il giovane 21enne si è recato al pronto soccorso dell’ospedale Ca’ Foncello perché non riusciva a respirare bene: inizialmente si era ipotizzata una forma influenzale, poi una pancreatite. Alberto si sentiva sempre debole e da tempo non aveva più appetito. I medici insospettiti da alcuni linfonodi ingrossati, hanno sottoposto il ragazzo a una tac: è grazie a quell’esame che hanno identificato la massa tumorale.

Alberto ha usato tutta la sua forza e intelligenza per lottare contro il male che albergava in lui, ma il cancro se l’è portato via in soli tre mesi. La sua famiglia gli è stata vicina in ogni momento. Il funerale del 21enne verrà celebrato sabato prossimo, alle 15.30, presso la chiesa parrocchiale di Maserada sul Piave.