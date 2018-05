Evaso dall’ospedale Fatebenefratelli di Milano, detenuto ricercato in tutta Italia

E’ stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Fatebenefratelli di Milano perché aveva ingoiato delle lamette, ma una volta elusi i controlli è evaso facilmente eludendo i controlli nonostante fosse piantonato da tre poliziotti. Ben Mohamed Ayari Borhane, tunisino di 43 anni evaso dal carcere di Opera è ora ricercato in tutta Italia.

Il detenuto era stato classificato come a basso rischio di radicalizzazione islamica ed era finito in galera per questioni legate allo spaccio di droga su scala internazionale. La fine pena, per l’uomo è prevista nel 2032.

Chiunque lo abbia notato deve chiamare immediatamente le forze dell’ordine, quindi il 113 e il 122. Il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria ha anche diffuso il numero 06 66529302 del Nucleo investigativo centrale della Polizia penitenziaria da chiamare in caso di avvistamento dell’evaso.