Esplode l’airbag: bimba di due anni finisce in ospedale in arresto cardiaco

Una bambina di 2 anni è stata trasportata con la massima urgenza all’ospedale San Paolo di Napoli in condizioni gravissime. Ad accompagnarla al pronto soccorso è stato il padre insieme a un’altra persona a bordo di uno scooter. La bambina era in arresto cardiaco e completamente cianotica. Secondo quanto riferito dal padre, durante un incidente in auto la piccola avrebbe subito un violento trauma facciale e al torace a causa dell’esplosione dell’airbag.

Il padre ha spiegato che la madre teneva in braccio la bambina sul sedile anteriore, a un certo punto la piccola ha iniziato a divincolarsi, facendo perdere all’uomo il controllo dell’auto. Il mezzo si è schiantato contro il guard rail, a quel punto sono esplosi gli airbag che hanno schiacciato completamente il torace e il volto della piccola. Entrambi i genitori non indossavano la cintura di sicurezza.

Dal luogo dell’incidente, in via Cintia a Napoli, la bambina è stata trasportata immediatamente al pronto soccorso: i medici hanno provato a rianimarla, poi l’hanno intubata. La piccola, una volta stabilizzati i parametri vitali, è stata trasferita all’ospedale Santobono, dov’è attualmente ricoverata in terapia intensiva.