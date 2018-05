9000 euro per chi si trasferisce a Locana: ecco i requisiti per ottenere il bonus

Tremila euro a famiglia, per un massimo di tre anni: è questo il bonus che l’amministrazione Comunale di Locana ha istituito per ogni nucleo famigliare che deciderà di trasferire la propria residenza nella località del Canavese, iscrivendo, dal prossimo anno scolastico, almeno un figlio alle scuole d’infanzia, primaria o secondaria di primo grado del paesino di montagna che si trova nel territorio del Parco Nazionale del Gran Paradiso.

L’iniziativa “Tutti a scuola a Locana” è stata presa dal sindaco contro lo spopolamento del comune, come si legge nelle pagine de “La Sentinella del Canavese”.

In questo modo il primo cittadino della località montana, Giovanni Bruno Mattiet, spera di fa rientrare sul suo territorio locanesi ‘emigrati’ in passato, e attrarre nuove famiglie che, ricordiamo, devono essere residenti in Italia da almeno cinque anni.

Requisito fondamentale per ottenere il bonus è avere reddito Isee pari o superiore a settemila euro annui.