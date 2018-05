Tenta di recuperare un pallone e cade dal tetto, muore 14enne

Siamo a Caccamo in provincia di Palermo. Nella tarda serata di martedì 15 maggio Sara Indorante sale sul tetto di un vecchio magazzino in via Del Carmine per recuperare un pallone. La ragazza era insieme ad alcuni amici quando è salita sul tetto dell’edificio. Poi la tragedia. Un copertura in plexiglas si sbriciola sotto il suo peso provocando il terribile volo; 10 metri nel vuoto che le hanno provocato diverse fratture.

Foto by aragami12345s – shutterstock.com

La giovane ragazza è stata trasportata in elisoccorso prima all’ospedale Cimino di Termini Imerese poi in Rianimazione al Civico di Palermo. La prognosi è rimasta riservata fino a questa mattina quando è stata dichiarata la morte cerebrale. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Caccamo per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. La famiglia ha deciso di donare gli organi. Uno dei tanti messaggi di cordoglio arriva su Facebook dalla palestra che Sara frequentava: “Ci sono cose che nella vita non dovrebbero mai succedere, purtroppo alle volte accadono. Condividiamo nel silenzio il dolore per la perdita della piccola Sara con la famiglia Indorante. Oggi la palestra ASD Tana Delle Tigri rimarrà chiusa per lutto cittadino“. Ci uniamo anche noi al dolore della famiglia.