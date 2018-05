Spray urticante spruzzato a scuola, 11 persone finiscono in ospedale

Oltre 600 persone tra studenti e insegnanti sono state evacuate da una scuola di Villafranca (Verona). Undici di loro sono state ricoverate in via precauzionale in ospedale per forti irritazioni respiratorie e agli occhi. Sette sono state portate all’ospedale di Bussolengo, altre quattro a Verona al Borgo Trento. E’ il secondo caso dopo quello all’Istituto superiore statale “Maria Curie” di Bussolengo, sempre nel veronese, a una quindicina di km da Villafranca.

Due casi simili a poco meno di una settimana di distanza. Nella scuola di Bussolengo la diffusione dello spray urticante aveva causato lo sgombero di 500 persone e 23 ricoveri. Alla scuola di Villafranca l’allarme era stato lanciato dal personale della scuola dopo che ignoti avevano utilizzato gas urticante all’interno dell’istituto. Sono intervenuti sul posto il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. L’allarme sarebbe rientrato dopo un paio d’ore.