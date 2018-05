Giorgia Pagano, la bambina che non può mangiare ma sogna di fare la chef

Giorgia Pagano è una bambina di 10 anni affetta dalla sindrome di Berdon, una malattia terribile che le impedisce di mangiare e di bere. Un vero incubo per la piccola che nonostante tutto ama il cibo i libri di cucina e sogna di diventare grande e fare la chef.

La piccola Giorgia ha girato il mondo nella sua breve vita, non certo per diletto, ma per raggiungere i migliori ospedali del mondo. La sua malattia l’ha costretta a finire in sala operatoria già diverse volte: attualmente vive grazie all’alimentazione artificiale. Giorgia sa di essere malata, i genitori le hanno spiegato che prima o poi dovrà sottoporsi a un’intervento molto più lungo e importante rispetto a quelli che ha affrontato sinora.

Finalmente scuola!!!! Anche solo per tre ore ma X Giorgia è la conquista di un po' di normalità! La prima volta a scuola dopo 8 anni!!!!❤️ pic.twitter.com/XMoQoiKXjW — Aiutiamo Giorgia (@AiutiamoGiorgia) March 22, 2017

Ora la piccola vive in America con la sua famiglia: dopo le numerose difficoltà iniziali, è riuscita a trovare un suo nuovo equilibrio. Nonostante la malattia e gli spostamenti, Giorgia è un vero e proprio ciclone vivente. Ha anche iniziato finalmente ad andare a scuola. Il suo sogno nel cassetto è diventare una brava cuoca, spera prima o poi di poter riprendere a mangiare naturalmente e ovviamente sogna di tornare a vivere nella sua amata Puglia.

La sindrome di Berdon è stata scoperta negli anni ’70: in tutto il mondo si contano circa 270 persone malate, solo 10 in vita. Giorgia è peraltro la più anziana in vita. Anche per i medici di Pittsburgh che hanno in cura Giorgia si tratta di un caso eccezionale. La piccola è in attesa di un trapianto multi organo.