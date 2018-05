Stacca l’orecchio a morsi al vicino per la precedenza in fila all’Ufficio Anagrafe

Si trovavano in fila presso i locali di un ufficio Anagrafe a Roma quando, per motivi di precedenza, un uomo e una donna hanno cominciato a battibeccarsi, fino a che la lite non è diventata furibonda. A quel punto è intervenuto il marito della donna, che per ‘placare’ il suo avversario ha pensato bene di aggredirlo, prendendogli a morsi un orecchio e staccandogli di netto il lobo.

Molti dei presenti nell’ufficio dell’Anagrafe di via Tancredi Cartella a Roma (zona Mercato San Romano, Portonaccio) hanno chiamato le forze dell’ordine e i soccorsi dopo aver assistito al violento litigio.

La polizia sta ancora cercando moglie e marito aggressore, subito scappati dalla scena del crimine.

L’uomo ferito, con l’orecchio sanguinante, è stato invece soccorso e portato in ospedale, dopo che anche il suo lobo è stato recuperato sul pavimento dell’ufficio anagrafe dagli uomini del 118.