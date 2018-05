Fermo, crolla il tetto nell’aula di un istituto tecnico poco prima dell’entrata degli studenti

Un incidente è avvenuto intorno alle sette del mattino in un’aula dell’Istituto tecnico Industriale Montani di Fermo (Ascoli Piceno), il cui tetto è crollato all’improvviso. Fortunatamente a quell’ora l’aula era ancora vuota, ma solo un’ora dopo sarebbe stata piena di studenti, circa 30 alunni, presenti per ascoltare la lezione dell’insegnante. I vigili del fuoco stanno facendo le verifiche su tutto l’edificio, pare che a causa del cedimento ci possa essere un’infiltrazione di acqua.

Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze nefaste, ma che per fortuna non ha provocato feriti dato che gli studenti non erano ancora in classe.

Le lezioni sono comunque iniziate: gli studenti delle aule vicine a quella del crollo sono stati ricollocati in zone sicure, al piano inferiore dell’Istituto.

Il crollo è avvenuto nella parte più antica dell’Istituto tecnico, la zona si trova a fianco delle puntellature della chiesa di Sant’Agostino, danneggiata dal terremoto del 2016.