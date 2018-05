Cade dal balcone per inseguire la palla: bimbo di 4 anni muore nel milanese

Un bambino di 4 anni è morto cadendo dal balcone del quinto piano: il tragico incidente è successo nel milanese, a Seggiano di Pioltello, intorno alle 20.30 di ieri, 10 maggio 2018. Il piccolo di origini afgane stava giocando con la palla sul balcone di casa, quando a un certo punto per rimbalzo è finita fuori: il bimbo è salito su una cesta dei panni sporchi per vedere dove fosse finita e a quel punto ha perso l’equilibrio ed è caduto. Per il piccolo la corsa in ospedale non è stata sufficiente a salvargli la vita.

Secondo le prime ricostruzioni della dinamica dell’incidente da parte dei Carabinieri, il bambino si trovava sul balcone da solo, ma in casa con lui c’erano la madre e il fratello maggiore. Quando la palla è caduta giù dal balcone, il piccolo ha provato a cercarla dall’alto della cesta della biancheria sporca, ma probabilmente si è sbilanciato ed è precipitato dal quinto piano direttamente sull’asfalto. La caduta è stata fatale: i soccorritori del 118 sono intervenuti immediatamente e hanno trasportato il piccolo all’ospedale San Raffaele, ma purtroppo è deceduto circa un’ora dopo il suo arrivo. Sono attualmente in corso le indagini delle Forze dell’Ordine di Pioltello e di Cassano d’Adda: non sono al vaglio per il momento ipotesi diverse dall’incidente.