Donna precipita dal palazzo della Regione di Milano, sospetto suicidio

E’ morta sul colpo, dopo un volo dal settimo piano dal palazzo della Regione di Milano, una donna di identità ancora non nota ma che si presume potrebbe essere una dipendente proprio alla Regione Lombardia. La tragedia si è consumata poco prima delle 8.30 di questa mattina. All’arrivo dei soccorsi la donna era già deceduta.

Secondo le prime ricostruzioni la donna si sarebbe lanciata nel vuoto da una finestra del settimo piano dell’edificio di piazza città di Lombardia. Il corpo esanime è stato rinvenuto in via Algarotti, davanti all’ingresso del Carrefour Express. Sono intervenuti dopo la segnalazione un’ambulanza, un’auto medica del 118 e gli agenti della polizia locale. Non è stato potuto far altro che decretare il decesso della donna che è morta all’impatto sul suolo. Sembrerebbe esser stato un gesto volontario e sono in corso accertamenti.